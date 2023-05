La sfilata di Antonia, Francesca, Marilena e Mara: la bellezza ritrovata dopo la malattia

Quattro comasche, che hanno seguito percorsi di cura all’ospedale Sant’Anna, hanno partecipato a Milano, nell’ambito della Civil Week 2023, a “La bellezza ritrovata”.

In passerella hanno sfilato 31 donne di cui 19 con diagnosi oncologica. Quattro di queste, appunto, arrivavano da Como e sono Antonia, Francesca, Marilena e Mara. Ognuna di loro ha sfoggiato l’abito - legato ad un ricordo della malattia - che lo stilista Antonio Marras ha ripensato e trasformato, mettendo in scena una metafora della trasformazione possibile davanti alle prove della vita. “Ho chiesto a queste donne di regalarmi un abito e delle parole - ha spiegato Marras - Abbiamo preso questi elementi, li abbiamo “smembrati” e sono diventati quasi delle cartine geografiche dove ritrovare le tracce delle loro esistenze, del loro dolore per riscoprire speranza e bellezza”. Ad assistere alla sfilata anche la dottoressa Monica Giordano, primario di Oncologia di Asst Lariana.

“Nei mesi scorsi siamo stati contattati da Acto Lombardia e abbiamo trovato molto interessante questa proposta - spiega il primario -. Personalmente credo che offrire delle opportunità per fare esperienze diverse sia importante. La malattia è un evento con il quale capita doversi confrontare nel corso della propria vita, un evento che provoca cambiamenti individuali e differenti ed è importante, pertanto, offrire opportunità. E’ così che nell’ambito dei progetti di umanizzazione delle cure nascono il teatro, i corsi di mindfulness, i gruppi di auto-mutuo aiuto, le corse, il supporto nutrizionale. Questa è l’oncologia che accoglie e accompagna i pazienti, affianca e supporta nel percorso di cura”.

La sfilata - è stata organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L'Oréal Italia, La Roche-Posay, L’Oréal Professionnel Paris, e la partecipazione di Acto Lombardia, La Forza e il Sorriso Onlus, Go5 Per mano con le donne Onlus.