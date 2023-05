Dignità rispetto e sollievo: anche Como celebra la Giornata del Sollievo

Domenica 28 maggio ricorre la 22ma Giornata Nazionale del Sollievo, nata nel 2001 per promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di chi è chiamato ad affrontare il “lungo viaggio nel tunnel della malattia”.

Un grande impegno da oltre 20 anni

La Giornata Nazionale del Sollievo è stata istituita con direttiva del presidente del consiglio dei ministri il 24 maggio 2001 ed è un'iniziativa promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti. L'obiettivo è "promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione". Nel corso degli anni, considerando i bisogni concreti delle persone malate e sofferenti, l’obiettivo della Giornata è andato ampliandosi, abbracciando quasi tutte le condizioni di malattia ed esistenziali, pur mantenendo un posto di rilievo la fase terminale della vita.

Dignità e rispetto della persona

La cultura del sollievo è il principio ispiratore della Legge 38 del 2010, che per la prima volta ha garantito l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Con tale legge, l’Italia è stata tra le prime nazioni in Europa a dotarsi di una legge innovativa per garantire un’assistenza qualificata e ad umanizzare la cura in ambito palliativo e della terapia del dolore.

I servizi in provincia di Como

Sul sito di Asst Lariana nelle pagine dedicate alle cure palliative è possibile reperire informazioni sui servizi erogati dall’unità operativa diretta dalla dottoressa Carla Longhi (dalla home page cliccare su azienda, direzione socio sanitaria, cure palliative oppure direttamente qui. In numerose attività Asst Lariana è affiancata dalle onlus Il Mantello e A.Ma.Te.