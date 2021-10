Come dimagrire e tonificare le cosce con la dieta e l'esercizio

L'estate è davvero finita ma l'arrivo dell'autunno non è buon motivo per mantenere l'abitudine di pensare al benessere del proprio corpo. Croce e delizia di tantissime donne, le gambe (e in particolare le cosce) sono considerate una delle parti del corpo più critiche: ma con un po' di buona volontà, e qualche buon esercizio, è possibile dimagrire e tonificarle. Senza dimenticare che all'esercizio fisico va abbinata una dieta sana e bilanciata.