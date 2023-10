Un salto oltre lo zucchero: i giovani e le loro scelte alimenatari

Presentato oggi a Como, dal presidente Gianluigi Spata e Amina Ciampella, vicepresidente della associazione, presso l’Istituto Matilde di Canossa il progetto realizzato dall'Ordine dei Medici di Como e dall'Associazione Cultural Frame of Food, che insieme hanno dato vita a “Un salto oltre lo zucchero: i giovani e le loro scelte alimentari”, rivolto agli studenti, alle scuole, agli insegnanti e alle famiglie degli studenti. Da novembre i ragazzi di seconda media di tre scuole paritarie comasche -Istituto San Carpoforo, Istituto Matilde di Canossa e Pontificio Collegio Gallio - saranno esortati a compiere “un salto oltre lo zucchero” per scongiurare malattie come diabete di tipo 2 e obesità.

Grazie a studi scientifici e al sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE, da una decina d'anni è noto come il consumo eccessivo di zuccheri semplici, aggiunti in molti cibi e bevande amate dai ragazzi, porti sia a un incremento dei casi di iperglicemia e diabete di tipo 2 in età pediatrica, sia a un abbassamento dell'età d'insorgenza di queste patologie, per non parlare dello sviluppo di sovrappeso e obesità. Con la pandemia da Covid-19, poi, la situazione è peggiorata: secondo uno studio multicentrico retrospettivo condotto in America su un campione di 3.113 giovani, con età media di 14 anni, pubblicato su The Journal of Pediatricsdel 2022, tra maggio2020 e febbraio 2021 i nuovi casi di diabete giovanile di tipo 2 sono aumentati del 77,2 %.

La buona notizia è che si può invertire la tendenza: ne sono convinti i membri dell'Associazione Cultural Frame of Food, fondata dal compianto dottor Alfredo Vanotti, e i medici dell'Ordine di Como, entrambi ideatori e promotori del progetto. A sostenerli ci sono Associazione Diabetici; Diabetologia, Servizio di Endocrinologia e Nutrizione ASST Lariana; F.I.M.P. -Federazione Italiana Medici Pediatri Como; due supermercati del territorio; Lions Club Como Plinio il Giovane.

Durante l'anno scolastico 2023/2024 gli specialisti coinvolti lavoreranno su due fronti: con gli stessi ragazzi, per renderli consapevoli delle loro abitudini alimentari, informandoli sui rischi dell'abuso di zuccheri e sui benefici del movimento, e con i loro insegnanti, famigliari e caregiver, la cui alleanza è imprescindibile per qualsiasi azione educativa.

La partenza è fissata per il 19 ottobre alle 17.30, con un incontro illustrativo per gli adulti di riferimento presso il Collegio Gallio. I lavori continueranno poi nelle classi, con un test per rilevare le abitudini alimentari e di movimento degli studenti, incontri formativi e laboratori didattici. Il primo laboratorio, “Guida alla spesa consapevole”, si svolgerà in un supermercato e porterà i partecipanti a smascherare i trucchi del marketing delle aziende e a decifrare le etichette nutrizionali degli alimenti. Il secondo, “La cucina a basso contenuto glicidico”, si terrà nelle cucine delle singole scuole e darà spunti per confezionare “in proprio” merende e pasti a basso contenuto glicidico. Il terzo laboratorio verterà sull'importanza del movimento e vedrà la collaborazione dei docenti di educazione motoria con il dottor Santoro, Responsabile U.O. Medicina dello Sport. ASST Lariana. A conclusione del progetto gli insegnanti, i famigliari e i caregiver saranno invitati a un incontro di restituzione dei risultati.