Caso paratie, dopo la sospensione torna in servizio il dirigente Antonio Ferro

E' rientrato in servizio mercoledì 27 dicembre 2017 al comune di Como l'ingegner Antonio Ferro.

Dirigente di Palazzo Cernezzi ed ex responsabile delle paratie, imputato nel processo in corso con rito immediato al Tribunale di Como, era stato sospeso dal servizio in comune per 10 mesi nel febbraio 2017, misura cautelare confermata dalla Cassazione.

A Ferro - fa sapere in una nota l'ufficio stampa di Palazzo Cernezzi- è stato affidato il settore Prevenzione e protezione aziendale e attività di progettazione. Si tratta di un settore in fase di strutturazione che ha l'obiettivo di raccordare le attività di prevenzione e protezione interne agli edifici comunali e di sviluppare attività di progettazione, nonché di effettuare valutazioni estimative.

Ferro (che era alla guida del settore Edilizia di Palazza Cernezzi) era stato arrestato nel giugno 2016 in merito all'inchiesta legata al cantiere del lungolago.