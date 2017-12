Caso mendicanti, in centinaia al bivacco solidale di Como

Grande affluenza di partecipanti al bivacco solidale organizzato da Como Senza Frontiere all'ex chiesa di San Francesco in Largo Spallino a Como. Alle 10 di sabato 23 dicembre 2017 hanno cominciato a radunarsi numerose persone. Tanti i cartelli con slogan che fanno riferimento all'episodio accaduto il 18 dicembre 2017 proprio all'ex chiesa di San Francesco, quando alcuni volontari che stavano distribuendo bevande e pasti caldi ai senzatetto sono stati allontanati dai vigili. Un episodio accaduto all'indomani dell'applicazione della nuova ordinanza anti-accattonaggio firmata dal sindaco di Como, Mario Landriscina.

Come detto, tanti i cartelli con slogan: "Scacciare i poveri non scaccia la povertà"; "Ai ricchi lo shopping, ai poveri neanche il cibo"; "Pensate al decoro della vostra coscienza"; "La polizia combatta i crimini, non i poveri".

Sono stati centinaia i partecipanti all'iniziativa di protesta. A parte cartelli e striscioni nessuna bandiera politica è sventolata ergendosi sulle teste della piccola folla accorsa davanti al portico della vecchia chiesa dove prima dell'ordinanza alcuni clochard erano soliti trascorrere la notte.

Tra i partecipanti anche l'ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Como, Bruno Magatti, attualmente consigliere in opposizione per il gruppo Civitas: "La città ha intrapreso una direzione sbagliata. Occorra che rinasca una consapevolezza civile e di cultura che stiamo ormai perdendo troppo rapidamente. Abbiamo ottenuto più di 1.200 firme per chiedere ai vigili di fare obiezione di coscienza contro questa ordinanza, e questo dimostra una condivisione estesa della cittadinanza che si sta mobilitando. L'ordinanza e l'episodio dei volontari cacciati dai vigili sono stati un autogol del sindaco".