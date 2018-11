Meteo, ecco l'inverno: freddo e neve in arrivo su Como e provincia

Anticipo di inverno anche in provincia di Como: tra il weekend e l'inizio della prossima settimana anche Como dovrà fare i conti con un'ondata di maltempo che porterà per la prima volta il termometro sotto lo zero. Attesi anche i primi fiocchi di neve per un fronte di aria fredda proveniente dalla Russia.

Le previsioni

Nella giornata di venerdì 16 novembre 2018 secondo gli esperti di meteocomo il cielo si manterrà tra nuvoloso e molto nuvoloso specie nella fascia pedemontana. Sabato ancora nuvole con qualche schiarita prevista solo in serata. Atteso un sensibile calo delle temperature.

Ma è domenica che il freddo inizierà a farsi sentire in maniera ancora più netta: il tempo è previsto tra soleggiato o poco nuvoloso ma le temperature scenderanno, con le minime sottozero e le massime a non più di 6-9 gradi. Possibili le prime gelate notturne.

Lunedì 19 novembre previsto un ritorno delle nuvole e qualche debole precipitazione soprattutto in montagna e temperature minime tra -2 e 5 gradi e massime tra 5 e 8 gradi.

Quando arriva la neve in provincia di Como

E' per la giornata di martedì 20 novembre che i meteorologi attendono l'arrivo dei primi fiocchi di neve: previsto cielo molto nuvoloso e coperto con deboli precipitazioni nevose fino a quote collinari.

Mercoledì ancora nuvoloso con ancora qualche fiocco di neve possibile. Da giovedì dovrebbe piovere.

Viste le previsioni, importante mettersi in regola con le dotazioni invernali per l'auto: scattato il 15 novembre l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade di Como e provincia.