Maltempo a Como: 120 interventi nella notte

Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo a Como e provincia, quella tra lunedì 29 e martedì 30 ottobre 2018. Fortissima l'ondata di maltempo che ha spinto la Regione Lombardia a dichiarare lo stato di allerta massima in codice rosso e che già dalle prime ore di lunedì ha causato numerosi danni in tutta la provincia.



120 gli interventi di soccorso portati a termine dagli uomini del Comando provinciale lariano soprattutto a causa di alberi caduti e danni d'acqua. Moltissime le piante abbattute a causa della forte pioggia di lunedì cui nella notte è subentrato il vento. Alberi sradicati e finiti sulla strada o su cavi enel o della linea telefonica.

Tra le zone più colpite risultano quelle sulla Regina Vecchia, in particolare i comuni di Laglio, Moltrasio e Carate Urio: qui due grossi cipressi sono caduti sulla strada costringendo alla chiusura della strada per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Arteria poi riaperta in mattinata.

A Dizzasco il maltempo ha abbattuto un albero e un traliccio, mentre altri interventi sono segnalati nella zona di Canzo. Qui sorvegliato speciale è il torrente Ravella, fortemente ingrossato dalla pioggia. Ripercussioni anche sul livello del lago di Como tanto che lunedì sera il Consorzio dell'adda ha informato che aprirà completamente il sistema di dighe per favorire il deflusso del lago.

Colpito anche il canturino, con strade allagate e trasformate in torrenti.

Nella prima mattina di martedì 30 ottobre 2018 ai vigili del fuoco restavano da espletare circa 20 richieste di intervento, alcuni a Brunate e altri a Como nelle zone di Rebbio e Tavernola, dove lunedì tre alberi caduti su via Asiago hanno mandato in tilt la viabilità.

In via Paolo Diacono, zona Monte Olimpino, i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza una pensilina pericolante.