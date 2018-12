Curiosità allo stand della polizia locale alla Città dei Balocchi: gli occhiali deformanti che simulano lo stato di ebbrezza

Sabato 15 e domenica 16 dicembre la polizia locale di Como parteciperà alla "Città dei Balocchi" con uno stand dedicato all'educazione stradale e alla legalità allestito in piazza Cavour.

Sabato pomeriggio al gazebo sarà possibile indossare gli occhiali che simulano lo stato di ebrezza e compiere un percorso per constatare gli effetti che l'alcol produce sui nostri sensi. In quell'occasione sarà distribuito materiale informativo sulle conseguenze della guida in stato di ebrezza e si forniranno ai ragazzi consigli utili su come tornare a casa in sicurezza dopo aver bevuto.

Domenica pomeriggio l'appuntamento è per i più piccoli. Vestiti con una pettorina di agente speciale della polizia locale, i bambini saliranno su una pedana posizionata sull'attraversamento pedonale di piazza Cavour (lato imbarcadero) e con l'aiuto di un agente della Polizia locale potranno regolare il traffico facendo attraversare i pedoni. Ai bambini che arriveranno allo stand saranno distribuiti gadget e caramelle.