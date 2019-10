Cosa fare in settimana a Como: 7 appuntamenti per 7 giorni

In attesa della nostra guida settimanale dedicata ai migliori eventi del weekend del ponte di Ognissanti-, ecco come riempiere la vostra agenda culturale con gli appuntamenti da non perdere in città da lunedì 21 ottobre fino a domenica 3 novembre. Uno al giorno, a voi la scelta.

Lunedì (Officina della Musica)

Torna in Italia Eric Andersen, uno dei maestri del songwriting americano, collaboratore di Bob Dylan, Joni Mitchell, Patti Smith, Rick Danko, Lou Reed e icona del Greenwich Village. Lunedì 28 ottobre, all'Officina della Musica di Como, sarà accompagnato da una band dove spicca in nome della violinista Scarlet Rivera; di lei si è parlato molto all’indomani dell’uscita del nuovo film di Martin Scorsese che l’ha incoronata come la “Regina di Spade” nella Rolling Thunder Review di Bob Dylan. Completano la band la percussionista Cheryl Prashker e la vocalist Inge Andersen.

Allo Spazio Officina di Chiasso, l’undicesima edizione della Biennale dell’Immagine, propone una mostra davvero molto interessante, Fotografi internazionali esplorano ed interpretano Crash, che vuole raccontare un mondo fatto di contraddizioni, di posizioni opposte, di movimenti complessi, che si risolvono, inevitabilmente, in urto. Lo Spazio Officina propone un viaggio tra gli scatti del fotografo ucraino Boris Mikhailov con la mostra intitolata “Temptation of Death". È un’esposizione composta da 24 dittici e dalla proiezione del lavoro completo dell’artista, oltre 150 dittici, che include immagini del passato e nuove fotografie realizzate all’interno di un enorme crematorio a Kiev, costruito in epoca sovietica.

Nata, come tutte le passioni da un grande amore, Miniartextil nella ex chiesa di San Francesco a Como, giunge alla sua ventinovesima edizione e trasformea, come sempre accade, l’autunno comasco nell’epicentro della fiber art internazionale. Tante cose si sono succedute e oggi quelle piccole opere rappresentano ancora il cuore della mostra, trovando però spazio accanto a grandi installazioni realizzate da importanti artisti internazionali. L’edizione 2019, una visita durante la settima è consigliata, non poteva però passare inosservata, preda di un compleanno troppo importante alle porte e così, a partire dal titolo della nuova Miniartextil, POP UP, il desiderio degli organizzatori è stato quello di aprirsi a suggestioni artistiche uniche e particolari,suddividendo come sempre la mostra nelle sezioni MAXI e MINI dislocate nella sede storica della ex Chiesa di San Francesco e nella ex Chiesa di San Pietro in Atrio, a Como.

Alessio Brunialti e Alex Kid Gariazzo, sul palco del live club All'1e35circa, vi canteranno i loro e i vostri morti preferiti. Purtroppo ogni anno ci lasciano sempre di più delle figure che hanno fatto la Storia della Musica nazionale ed internazionale e in questi giorni non c'è niente di meglio che ricordarli cantando tutti insieme! Per chi vuol eseguire un pezzo o massimo 2, si consiglia di prepararsi i pezzi e il palco sarà vostro. Quindi scegliete il vostro artista morto preferito e venite a suonarcelo.

"I monumenti arborei di Villa Carlotta", Villa Carlotta (Tremezzina). Saremo immersi nello spettacolo di un orto botanico che si tinge dei colori dell'autunno. Faremo una visita al parco di Villa Carlotta di albero in albero attraverso giochi, domande ed esperienze sensoriali. Saremo un piccolo gruppo, per poter dedicare il massimo dell'attenzione a ciascuno. Guidati dalle nostre life coach Maria Jose Cerezo e Mirna Ortiz sperimenteremo il benessere che ci danno gli alberi e una giornata trascorsa nel verde. Nel prezzo del biglietto è inclusa la possibilità di fermarsi a Villa Carlotta anche dopo la nostra attività, per visitare il Museo, la mostra temporanea "Splendori del Settecento sul lago di Como. Villa Carlotta e i marchesi Clerici" (è l'ultimo weekend di apertura) e trascorrere una giornata indimenticabile (nel parco troverete anche un punto ristoro e un'area picnic). Più informazioni a questo link o inviando un messaggio a info@sentierodeisogni.it. Iscrizioni a questo Link.“

Sabato (Museo della Seta)

ll Museo della Seta di Como propone “ll maestro è nell’anima. Lorenzo Riva - Cinquant’anni di alta moda”, la prima mostra personale dedicata allo stilista Lorenzo Riva, curata da Paolo Aquilini. Famoso in tutto il mondo per aver vestito le più prestigiose spose del Jet set internazionale, Riva è maestro indiscusso anche nel pret a porter, nei vestiti di alta moda e nei sensuali abiti da sera. La mostra del Museo della Seta celebra cinquant’anni di attività esponendo abiti, bozzetti, rassegne stampa internazionali e per la prima volta sottolinea il genio eclettico dello stilista monzese attraverso le sue poco note ma incredibili collaborazioni.

Christian Leotta, torna il 3 novembre al Teatro Sociale di Como, con il secondo appuntamento dell'esecuzione integrale delle 11 Sonate per pianoforte “compiute” di Franz Schubert, a duecento anni dalla loro composizione. Una rarità soprattutto perché – per la loro complessità e per l’impegno, non solo tecnico, che richiedono – le Sonate di Schubert non vengono spesso affrontate dai pianisti come un corpus integrale, e la loro esecuzione è quasi sempre riservata ad un numero ridotto di esse. Del resto Leotta non è nuovo ad imprese musicali eccezionali, avendo eseguito l’imponente ciclo delle 32 Sonate di Beethoven per ben ventuno volte in giro per il mondo. Con il ciclo schubertiano in programma al Teatro Sociale di Como, Leotta diventa inoltre il primo pianista italiano ad avere in repertorio e ad eseguire in concerto sia il ciclo delle Sonate per pianoforte di Beethoven, sia quello delle Sonate per pianoforte di Schubert.