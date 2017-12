Babbo Natale arriva a Como a bordo di un furgone blindato

Si avvicina uno dei momenti più attesi dai bambini: l’arrivo di Babbo Natale. L’appuntamento - preceduto oggi e domani da molti eventi sempre promossi dalla Città dei Balocchi - è per domenica 24 dicembre alle ore 16 in piazza Duomo e piazza Grimoldi, con una sorpresa "blindata".

Gli aiutanti di Santa Claus si caleranno dalla torre del Broletto grazie agli esperti dell’Edilizia Acrobatica per annunciare l’ingresso di Babbo Natale in piazza Grimoldi che sarà a bordo di un mezzo a dir poco sorprendente per il tema, un furgone blindato carico di doni messo a disposizione da Sicuritalia, qui il nostro editoriale.

Arrivato in piazza, saluterà tutti i presenti e poi salirà nel salone del Broletto per distribuire i regali e accogliere i bambini che vorranno farsi fotografare con lui. Come ogni anno la voce di Città dei Balocchi sarà Giuseppe Rondinelli accompagnato dalla colonna sonora de La Scossa di Matteo Coppola.

I giocattoli sono stati offerti da Gruppo Bennet, Chicco Artsana, Cosmint, Gruppo Bolton, Amici di Como, Consorzio Como Turistica, Ambrosoli caramelle. Come lo scorso anno, i regali sono stati impacchettati da speciali aiutanti di Babbo Natale, i ragazzi e i volontari del Centro di lavoro guidato de La Nostra Famiglia di via Zezio, a cui va il nostro ringraziamento.