Como, incidente in via Napoleona: donna ferita

Incidente in via Napoleona a Como verso le 14 di martedì 23 aprile 2019: un'auto, una Peugeot di colore verde, è uscita di strada, facendo tutto da sola, mentre saliva in direzione di Camerlata all'altezza del curvone.

La macchina è finita sul marciapiede e poi contro il muro.

Al volante una donna di 30 anni, rimasta ferita fortunatamente in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto da donna dalla vettura per affidarla alle cure del personale medico. E' stata portata in codice verde all'ospedale di Cantù da un'ambulanza della Croce Azzurra.

Sul posto anche la polizia locale di Como per i rilievi che ricostruiranno dinamica esatta e cause dell'incidente e per gestire il traffico. Le auto in salita sono state deviate in via Rimoldi per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi ad opera della ditta Molteni.

L'ennesimo incidente sul curvone della Napoleona: l'ultimo lo scorso 14 aprile, un frontale tra due auto in cui due ragazzi giovanissimi sono rimasti ferito in modo grave.