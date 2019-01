L'incendio di Sorico non si spegne: canadair ancora in azione

Bruciano ancora i boschi dell'Alto Lago: nessuna tregua per l'incendio di Sorico, divampato il 30 dicembre 2018 e non ancora spento completamente. Intanto scatta da sabato 5 gennaio l'allerta in codice rosso diramata dalla Regione.

Nonostante gli sforzi di vigili del fuoco e canadair al lavoro da giorni sulla montagna nella zona dell'agriturismo Giacomino, il rogo rimane acceso. A causa del vento che alimenta le fiamme diventa complicato il lavoro dei pompieri in una zona estesa e difficile da raggiungere, fatta da bosco molto fitto.

Dopo i voli di giovedì 3 gennaio, anche venerdì sono tornati in azione i canadair: in mattinata sono stati impiegati due velivoli in quanto fino alle 14 non si è potuto alzare in volo l'elicottero sempre a causa del forte vento. Soltanto alle 15 con l'arrivo del terzo canadair le operazione sono state velocizzate.

L'incendio esteso in Valchiavenna

Nella notte il rogo si era esteso alla Valchiavenna: a causa del vento la linea delle fiamme dalla zona di Albonico ha passato il crinale del monte allargandosi verso Samolaco, appunto in Valchiavenna.

I vigili del fuoco hanno lavorato strenuamente per circoscrivere e bloccare l'incendio evitando che si allargasse ulteriormente.

Due le criticità: la conformazione della zona, costituita appunto da vosco molto fitto con il pericolo che rimangano focolai non raggiungibili al piedi, e l'incognita vento, che potrebbe appunto far riprendere vigore a questi focolai.

Difficile se non impossibile per i vigili del fuoco fare azioni di spegnimento mirate, l'unica cosa che si può fare sono i lanci con elicottero e canadair.

Nel tardo pomeriggio gran parte dei mezzi di terra sono rientrati al comando di Como, ma rimane il presidio di alcune squadre sempre da Como e da Sondrio per controllare che non ci siano riprese ed emergenze.

Revocata l'ordinanza di evacuazione

Nella giornata di venerdì, intanto, è stata revocata dal sub commissario prefettizio Vito Roberto Garra l'ordinanza di evacuazione del centro abitato di Albonico e delle località limitrofe, emanata giovedì: in seguito a un tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti del Comune di Sorico e della Provincia di Como, Protezione Civile, Vigili del fuoco e carabinieri di Gravedona è emerso che sono venute meno le condizioni di pericolo che avevano reso necessario il provvedimento e non sono emerse criticità relative alle condizioni di agibilità degli immobili.