Incendio a Camnago Volta, fumo sulla montagna: è un box in fiamme

Allarme nel pomeriggio di domenica 30 dicembre 2018 a Como per un incendio scoppiato nella frazione di Camnago Volta: un alto fumo nero si è levato dalla montagna ben visibile anche a distanza, come si vede nella foto, facendo temere a molte persone che si trattasse dell'ennesimo incendio nei boschi, uno dei tanti che hanno flagellato la provincia in questa giornata di forte vento e clima secco, che ha spinto la protezione civile regionale a diramare un'allerta fino alla serata di lunedì 31 dicembre. I vigili del fuoco sono stati impegnati prima a Cavallasca, nei boschi della Spina Verde, poi per due grossi incendi a Sorico e Vercana.

In realtà secondo le prime informazioni si è trattato di un incendio in un box con all'interno alcune autovetture: il rogo è stato importante, tanto che sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme.