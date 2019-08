Mercato immobiliare del Lago di Como: è Cernobbio il paese più richiesto

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2018, a Como si sono registrate 1.038 transazioni residenziali, dato in aumento del +3,9% rispetto all’anno precedente. L'analisi fornita dalla Gabetti parla di andamenti positivi anche per alcune delle località limitrofe come Cernobbio, passato da 64 transazioni nel 2017 a 90 nel 2018, oltre Comune di Laglio, che ha registrato nel 2018 un totale di 22 transazioni. Bellagio, Carate Urio e Moltrasio hanno, invece, registrato nel 2018 un numero di transazioni minore rispetto all’anno precedente. Prendendo in analisi queste località per il ramo di Como, complessivamente si è registrata nel 2018 una variazione positiva del +3,6% rispetto al 2017.

Le tipologie di case più richieste

Il mercato premia in questo momento le soluzioni con migliore rapporto qualità/prezzo, per le quali viene mostrato particolare interesse. Si prediligono soluzioni di taglio non troppo grande, con vista panoramica e dotate di uno spazio esterno vivibile come balcone/terrazzo o giardino.

Se le migliori offerte sul mercato vengono assorbite rapidamente, entro i due mesi, le tempistiche medie di vendita sono di circa sei mesi. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative risultano invece intorno al 5-10%, con una tendenza a comprare a prezzo di richiesta se l’immobile soddisfa le richiese dell’acquirente.

Il capoluogo

La città di Como mantiene quotazioni elevate, che si attestano mediamente tra i 4mila e i 5.500 euro al mq per le soluzioni fronte lago, con valori superiori alla media per soluzioni di particolare pregio. Nelle zone interne si va invece dai 1.850 ai 3.900 euro al mq. In questo contesto si distingue il Centro Storico, che ha valori superiori.

Come sottolinea Emanuele Carugati, titolare dell’Agenzia Grimaldi di Como: “Nei primi mesi del 2019, per il mercato delle seconde case, si è registrato un volume di compravendite in aumento, sostenuto da una costante crescita della domanda. Gli acquirenti hanno preferito soprattutto il Centro Storico di Como, la fascia del lago e le località limitrofe facilmente accessibili e ben servite. Le tipologie di immobile maggiormente richieste sono state i bilocali, intorno ai 45-70 mq, da ristrutturare se ricercate per investimento o in buone condizioni, come seconde case. Il budget di spesa va dai 180-280 mila euro per immobili nel centro storico con vista lago, a 250-400 mila euro per soluzioni lungo lago in posizione di rilevanza o in vie pregiate del centro storico di Como. E’ stata posta molta attenzione al valore architettonico dell’immobile e al contesto nel quale è inserito che deve essere di un certo pregio e fascino. Le richieste arrivano principalmente dall’hinterland comasco, dal milanese e da acquirenti stranieri, confermando l’interesseda parte di russi, inglesi, americani e tedeschi. Il mercato delle locazioni è attivo e omogeneo in tutta la zona, con un’alta richiesta di affitti brevi. È il Lago stesso la maggiore attrattiva per i turisti che scelgono Como come meta ideale per godere delle bellezze che la circondano, anche grazie al servizio di navigazione proposto dalla città che permette di scoprire il lago e beneficiare dei territori nel quale è immerso. Sono, inoltre, diversi i percorsi enogastronomici e naturalistici proposti nei dintorni che attirano appassionati e non.”

Cernobbio la più ambita

La località di Cernobbio ha mantenuto un ruolo di primo piano in termini di richieste, configurandosi come mercato sia di prime che di seconde abitazioni. Qui i prezzi per le soluzioni fronte lago si mantengono stabili dai 4.450 ai 5.250 euro al mq, mentre si scende a 2mila (3.650 euro al mq per le zone interne).

Carate Urio, Moltrasio e Laglio hanno valori compresi tra i 3.500 e i 4.750 euro al mq per le soluzioni fronte lago, mentre si scende a 1.700 – 3.050 euro al mq per le zone interne, con lievi differenze a seconda della località.

Come sottolinea Roberto Riggio, titolare dell’Agenzia Gabetti di Como Centro: “Nel corso del 2019 si sta registrando un volume di compravendite in aumento rispetto all’anno scorso per il mercato delle seconde case, in un contesto dove anche la domanda, soprattutto con vista lago, risulta in crescita. Le località maggiormente richieste, da chi è in cerca di una seconda casa, si confermano quelle più accessibili e situate sulla sponda occidentale che va da Como a Menaggio, passando per Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio. Le tipologie maggiormente domandate sono state i bilocali, sui 60 mq, e i trilocali, intorno agli 85-90 mq, in buone condizioni e con vista lago in contesti condominiali o soluzioni semi indipendenti come villette a schiera. Buona anche la richiesta di ville di pregio a ridosso del lago per budget di spesa più elevati. Le caratteristiche più richieste per gli acquirenti si confermano la vista panoramica, la presenza di spazi esterni (terrazzo o giardino) e il posto auto riservato. Rilevante anche la posizione, che deve essere tranquilla, poco rumorosa e non adiacente alla strada. Per quanto riguarda la provenienza degli acquirenti le richieste sono state soprattutto da parte di comaschi, milanesi, olandesi, tedeschi, inglesi e francesi. Il mercato delle locazioni stagionali risulta molto attivo, sostenuto da una buona richiesta anche nelle zone più limitrofe. Il Lago di Como è poi il luogo ideale se si amano gli sport acquatici, che variano dalla navigazione in barca a vela al canottaggio, dal windsurf alla subacquea. Ma vi è anche la possibilità di praticare altri sport come il ciclismo, la mountain bike e il climbing.”

Bellagio

La località di Bellagio ha quotazioni per le soluzioni fronte lago sui 3.000-4.500 euro al mq, mentre si scende a 1.500 – 2.800 euro al mq per le zone interne.

Come sottolinea Giorgio Sampietro, titolare dell’Agenzia Grimaldi di Bellagio:

“Nei primi mesi del 2019, il mercato delle seconde case si è mostrato sostanzialmente stabile. Sempre molto richiesti il borgo antico di Bellagio e il fronte lago. Le tipologie più richieste sono state soluzioni in bilocali o trilocali, preferibilmente in buono stato, specialmente nel centro. Molto apprezzate anche soluzioni in ville indipendenti in zona collinare di circa 150 mq, per un budget di spesa compreso tra i 150 e i 300 mila euro. La clientela, di provenienza principalmente lombarda, si conferma maggiormente attratta da soluzioni da cui si può godere della vista del lago e dotate di posto o box auto, fattore determinante nella scelta. I tempi medi di vendita sono abbastanza brevi, intorno ai cinque-sei mesi se i prezzi sono adeguati e la zona di prestigio.”