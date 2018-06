Lavori di restauro finiti, ecco la facciata di Villa Olmo

Torna finalmente visibile la facciata di Villa Olmo a Como dopo i lavori di restauro iniziati a metà marzo.

Nella serata di venerdì 8 giugno 2018 sono stati smontati gli ultimi ponteggi e dalla mattina di sabato comaschi e turisti hanno potuto ammirare finalmente la facciata della storica dimora lariana in tutto il suo splendore.

Piano piano, dunque, Villa Olmo torna a mostrarsi e a essere fruibile: lo scorso 25 aprile, in occasione della giornata di festa, Palazzo Cernezzi aveva riaperto il parterre e il giardino, dopo i lunghi lavori di restyling, è tornato libero da recinzioni.

Prossimo passo sarà creare un varco per l'accesso del pubblico alla manifestazione Parolario, che debutterà il 14 giugno. La struttura che consente i lavori verrà poi rimossa del tutto, anche dalle facciate laterali della storica dimora, entro il 23 giugno: necessario anche per consentire a tutto il complesso di vestire Dolce & Gabbana dal 1° all'11 luglio, evento che occuperà Villa Olmo, il Patria e altre location in città come la diga foranea e l'area del Tempio Voltiano.

Da risolvere ancora il nodo che riguarda il punto risotro di Parolario: quello che manca è un angolo in cui offrire a pubblico e ospiti una pausa sorseggiando un caffè o un aperitivo. Da capire se si potrà trovare una soluzione all'interno o all'esterno dell'edificio, compatibilmente con il cantiere.