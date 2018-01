Treno deragliato a Pioltello: il video dei soccorsi e l'ansia di una madre

Tragedia nella mattina di giovedì 25 gennaio 2018 poco prima della stazione di Pioltello, dove un treno Trenord è deragliato intorno alle 7. Le carrozze del convoglio si sono accartocciate su se stesse. Pesantissimo il bilancio, con morti e feriti.

Nel video l'imponente macchina dei soccorsi che si è subito messa in moto.

Molte le persone in attesa di avere notizie dei propri cari. L'appello di una madre che non sa ancora nulla sulle condizioni di sua figlia: "Mi ha detto «Mamma aiuto, il treno sta uscendo dai binari» - queste le parole della donna -. Era così spaventata e ora non risponde più al telefono. Quella che viaggiava con lei è uscita, mia figlia è ancora lì".

I video sono di Daniele Bennati.

