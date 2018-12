Forte vento, danni ai pontili: video

Pontili danneggiati sul lago di Como a causa del forte vento che lunedì 24 dicembre 2018, vigilia di Natale, ha spazzato la provincia. Raffiche tra i 50 e i 70 chilometri all'ora, con punte anche più elevate fino a 90 km/h, che hanno causato diversi danni. Come si vede nei video, diversi pontili galleggianti sono stati rovinati e scoperchiati dalla furia del vento e delle onde. Per la giornata della Vigilia proprio a causa del vento e del rischio incendi la protezione civile regionale ha diramato un'allerta in codice giallo.

