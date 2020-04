Urbanistica e trasporti a Como, soluzioni smart senza stravolgere la città

Le città sono destinate a cambiare nei prossimi mesi per adeguarsi al distanziamento sociale e alle misure di contenimento del virus? Probabilmente sì. Sulla questione, e su come anche i trasporti dovranno rispondere alle nuove esigenze, ne abbiamo parlato con l'architetto comasco Sergio Beretta, da sempre attento alle questioni urbanistiche della nostra città. Un tema a Como molto caldo a prescindere e che ora però richiede risposte quanto mai precise e immediate, come sta avvenendo ad esempio a Milano. "Occore intervenire sul software e non sull'hardware" - dice Beretta. Ovvero soluzioni tampone che rispondano a necessità temporanee senza che la città ne rimanga "ferita" per sempre. Soluzioni smart da adottare anche su bus e treni. Ecco la nostra video intervista in attesa di vedere come verrà recepita la fase 2.