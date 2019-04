Ha lasciato tutti a bocca aperta il meraviglioso super arcobaleno spuntato sopra Como e il suo lago nel tardo pomeriggio di martedì 9 aprile 2019. In un momento di quiete dopo il forte temporale primaverile i comaschi hanno potuto ammirare l'arco colorato, nitido e perfetto come si vede nel video, che si è esteso come una cupola da viale Geno a Camerlata. In tanti lo hanno immortalato postandolo sui vari social ed è subito diventato virale.