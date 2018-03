“Contro i writers una lotta senza fine, ma la situazione a Como sta migliorando”

Tornano al lavoro i volontari di Per Como pulita. Nonostante la pioggia, nella mattina di domenica 11 marzo 2018 un gruppo di appartenenti all'associazione armati di mascherine e pennelli si è dato da fare per ripulire dai graffiti tracciati dai writers una parete in Lungo Lario Trento, quasi all'angolo con via Cavallotti a Como.



L'associazione, nata nel 2013, ha lo scopo, come si legge sul sito ufficiale, "di migliorare l'aspetto esteriore della nostra città intervenendo laddove vi siano delle brutture causate dal degrado e/o da una insufficiente o mancante cura da parte dell’Amministrazione Pubblica".

Il lavoro fatto in questi anni dai volontari, che mettono a disposizione gratuitamente tempo ed energie, è valso all'associazione l'Abbondino d'oro 2017, la massima onorificenza cittadina, conferita dal Comune nella cerimonia del 16 dicembre 2017.

Gli interventi di Per Como pulita riguardano sia pulizie generali, come raccolta di spazzatura o di foglie o estirpazione di erbe infestanti, sia verniciature ed eliminazione di graffiti dai muri.

Proprio su questo fronte si sono adoperati domenica 11 marzo, incuranti del maltempo, alcuni volontari che si sono impegnati sul lungolago, per rimuovere una grossa scritta nera. Interventi previsti anche in centro storico, altra zona presa di mira abitualmente dai vandali armati di bomboletta.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...



"La lotta ai writers è senza fine ma in questi anni c'è stato un miglioramento delle condizioni della città grazie ai nostri volontari che lavorano ogni giorno", spiega in questa video intervista Gianluca Vicini, uno dei membri dell'associazione. Che aggiunge che aver visto il loro lavoro riconosciuto dall'Abbondino d'oro ha stimolato ancora di più il gruppo.

Allegati