Il Como batte Derthona: 1-0 al Sinigaglia a porte chiuse

Il Como batte il Derthona in un Sinigaglia deserto: domenica 21 gennaio 2018, infatti, la partita è stata giocata a porte chiuse a causa delle sanzioni decise dopo gli scontri tra tifoserie durante il derby Como-Varese.

1-0 il risultato finale grazie a un gol di Meloni al 67'. Nel primo tempo tre i tentativi del Como di andare in rete tutti ottimamente parati dal portiere avversario. Solo nella ripresa i padroni di casa sono riusciti a costruire alcune azioni poi finalizzate nella rete di Meloni. Grazie a questa vittoria il Como accorcia le distanze in classifica dalla Caronnese: solo due punti separano gli azzurri dal secondo posto e cinque dalla capolista Gozzano. Domenica 28 gennaio il Como incontrerà Pavia in una gara non facile, menre la domenica successiva in casa attesa proprio la Caronnese.