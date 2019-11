Scandalo piscina Ugo Foscolo: muffe e infiltrazioni nello spogliatoio, ma il Comune di Como non fa niente

Le foto, inviate alla redazione di QuiComo da un genitore della scuola Ugio Foscolo a Como, sono più che eloquenti: un soffitto intriso di umidità e muffe, acqua che cade sul pavimento e numerosi secchi per raccoglierla. Benvenuti nello spogliatorio della piscina della scuola di via Borgovico.

L'indecente situazione si potrae da molti mesi, anzi, da anni, ma in Comune di Como sembra che il problema non interessi a nessuno visto il rimpallo di responsabilità.

La vicenda

Il fatto è che inizialmente si pensava a una semplice problema di manutenzione ordinaria e per tanto sarebbe dovuto essere a carico della società che gestisce la struttura, vale a dire Ice Club Como. Difatti la società ha commissionato i lavori di sistemazione ma il problema dopo un paio di mesi si è ripresentato peggio di prima. Un vero guaio, visto che si tratta di un problema riguardante il tetto, da cui provengono le perdite e le infiltrazioni. Ciò significherebbe che l'intervento di riparazione è di tipo "straordinario", dunque di competenza comunale. Mentre Comune e società discutono su chi debba risolvere in via definitiva il problema, le alunne della scuola e le atlete che frequentano la piscina devono accedere a uno spogliatoio dall'apparenza malsana, per non parlare del disagio di doversi muovere con una gimkana tra i secchi.

Scandalo piscine

Insomma, le condizioni delle strutture natatorie del capoluogo lariano sono a dir poco pietose. Basta dire che le società di nuoto si trovano da molte settimane in gravissima difficoltà perché non esiste attualmente una struttura dove potersi allenare o giocare le partite di pallanuoto. Società come la Como Nuoto e la Pallanuoto Como sono costrette a migrare, spesso oltre frontiera, per poter svolgere gli allenamenti in piscine dignitose. Un problema, questo, sorto da quando la piscina olimpionica di Muggiò è inacessibile a causa della non agibilità.