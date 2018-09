Mense scolastiche di Como, il Comune rassicura: in arrivo i codici per pagare online

Saranno inviate a partire dalla settimana del 17 settembre 2018 le credenziali di accesso al portale per pagare i servizi scolastici e la mensa delle scuole del comune di Como.

La rassicurazione arriva dall’assessore alle Politche educative Amelia Locatelli e dagli uffici comunali competenti in seguito a numerose richieste di chiarimento giunte dalle famiglie che, non avendo ricevuto i codici, non riuscivano ad accedere al nuovo sistema di pagamento online.

"È importante ricordare alle famiglie di stare tranquille -spiega l'assessore-se non hanno ancora la possibilità di accedere al nuovo portale di pagamento, tutto sta procedendo secondo le previsioni e andrà a regime entro fine mese. I pasti verranno erogati a tutti i bambini anche prima di aver ricevuto le credenziali".