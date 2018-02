Como, certificati vaccinali per la scuola: ecco come richiederli online

Per i certificati vaccinali e le disdette di appuntamenti per le vaccinazioni ora si può fare tutto online. Da martedì 20 febbraio 2018 sono online sul sito della Asst lariana i moduli a disposizione delle famiglie che così non avranno più necessità di rivolgersi agli sportelli dei centri vaccinali o di chiamare il numero verde 800-893526.

Il 10 marzo, lo ricordiamo, scade il termine per presentare alle segreterie delle scuole i certificati vaccinali per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni.

Come chiedere il certificato

Nella sezione "Vaccinazioni" del sito www.asst-lariana.it sono stati pubblicati due moduli che i cittadini potranno utilizzare. La procedura per la richiesta del certificato vaccinale è semplice: basterà compilare il format sul sito con i dati richiesti, allegare il documento d'identità del richiedente e cliccare su "Invia richiesta".

La richiesta arriverà direttamente al Servizio Vaccinazioni che provvederà all'invio del documento alla mail indicata dall'utente.

Si ricorda inoltre che da ottobre 2017 Regione Lombardia mette a disposizione dei cittadini la possibilità di scaricare direttamente dal Fascicolo Sanitario Elettronico un documento attestante le vaccinazioni eseguite per adempiere a quanto previsto per l'iscrizione a scuola in tema di vaccinazioni obbligatorie.

Per saperne di più è possibile consultare la pagina di Regione Lombardia "Obbligo vaccinale: come scaricare l'elenco delle vaccinazioni dal Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli".

Come disdire un appuntamento

Per quanto riguarda la disdetta di una seduta vaccinale, il percorso è analogo. Sul sito è caricato il modulo da compilare che, una volta inviato, arriverà al Servizio Vaccinale che provvederà alla cancellazione dell'appuntamento e a riprogrammarlo. La nuova data sarà comunicata all'utente al numero di telefono o all'indirizzo mail indicati nel format. Tali modalità operative contribuiranno a snellire l'attività del numero verde e dello sportello utenza, con conseguente vantaggio per la cittadinanza.