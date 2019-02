Ticosa, Braga: "Se si pensasse solo a un parcheggio ci sarebbe da vergognarsi"

Sulla questione Ticosa, che continua a tenere banco in città, è intervenuta in questi giorni anche la parlamentare comasca del Pd Chiara Braga con uno scritto riportato sulla sua pagina Facebook che riportiamo integralmente di seguito.

"Il finanziamento della Fondazione Cariplo nell’ambito degli interventi emblematici 2019 era un intervento atteso per la nostra provincia: ne è dimostrazione il fatto che, da quanto è dato sapere, sono già numerosi i progetti candidati. Ora, Ticosa o no, proposta di Officina Como o no, è tristemente significativo che la Giunta di Como, che amministra da ormai due anni la città capoluogo e che dispone di una serie di condizioni finanziarie e di investimento importanti, non si sia fatta promotrice di nessun progetto di valore per la città e per il territorio, capace di suscitare interesse e dibattito intorno all’opportunità data dal Bando di Fondazione Cariplo. A meno di non considerare l’idea di fare solo un parcheggio sull’area della Ticosa un progetto di valore: allora sì che ci sarebbe di che preoccuparsi (e forse anche un po’ vergognarsi)".