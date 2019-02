Lungolago di Como, M5S contro le paratie: "Opera inutile e progetto costoso"

Si riaccende il dibattito sul lungolago di Como e sulle paratie in vista della presentazione, la prossima settimana dello stato di avanzamento dei lavori da parte dell'assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni Massimo Sertori.

Oltre a quella dei Verdi, che nel pomeriggio di sabato 22 febbraio 2019 ha organizzato un flash-mob tra le vie del centro città per esprimere contrarietà all'opera, tra le posizioni più critiche del progetto che verrà portato a termine c'è quella del Movimento 5 Stelle.

“Abbiamo sempre ritenuto inutile quest'opera anche per via della mutazione climatica che stiamo attraversando – spiega Fabio Aleotti, consigliere comunale del M5S in un comunicato ufficiale – Oltretutto si tratta di un progetto molto costoso e che molto probabilmente comporterà dei costi aggiuntivi di manutenzione. Noi del Movimento 5 Stelle avevamo presentato un'ipotesi di progetto decisamente più economica e pratica. Ma a questo punto, però, sembra troppo tardi -conclude Aleotti-e la Regione non ne vuole sapere ne di annullare la terminazione dell'opera ne di modificarne il progetto per ridurne l'impatto e i costi di realizzazione e mantenimento dell'opera”.