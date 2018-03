Riqualificazione dei giardini a lago di Como, termine dei lavori entro giugno 2019

E' stato approvato dalla giunta comunale di Como nella serata di giovedì 15 marzo 2018 il progetto per la riqualificazione dei giardini a lago. Dopo il rinvio di cui avevamo parlato solo poche settimane fa in questo articolo, ecco il colpo di scena.

Via libera, dunque, all'intervento del costo di circa 1,5 milioni di euro che rispetterà sostanzialmente il progetto finora conosciuto, anche se potrebbero esserci modifiche su punti specifici.

Il progetto dovrà ora passare nell'apposita commissione e poi in consiglio comunale. La fase esecutiva dovrebbe cominciare a inizio 2019 per concludersi entro giugno dello stesso anno.

Il progetto vincitore prevedeva un percorso d'acqua che dovrebbe attraversare l'area vede nella parte centrale fino al Tempio Voltiano dove andrà a sfociare nel lago, oltre a nuova illuminazione, spazi ristoro, panchine, servizi igienici e punto noleggio di biciclette e pattini.

Per quanto riguarda l'area dedicata allo sport, potrebbe sorgere uno skate park, opera più volte sollecitata e ipotizzata dall'assessore competente Marco Galli.