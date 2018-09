Degrado cimiteri di Como, il Comune “Al via lavori e verifiche"

Lavori e sopralluoghi per risolvere la situazione di degrado e incuria in cui versano i cimiteri di Como: sono gli interventi annunciati da Palazzo Cernezzi dopo un'estate in cui i camposanti cittadini sono stati nell'occhio del ciclone. Numerose le segnalazioni giunte anche alla redazione di QuiComo, come quelle relative al cimitero di Camerlata e di Lora.

Giovedì 6 settembre 2018 in Comune si è tenuto un lungo incontro sul tema della manutenzione dei cimiteri cittadini con i settori e gli uffici coinvolti. "Fatta una disamina delle soluzioni possibili nel breve e nel lungo periodo - si legge in una nota ufficiale- oltre che dei lavori già in corso, si sta predisponendo un cronoprogramma di dettaglio di interventi previsti a breve termine. In particolare proseguirà su tutti i cimiteri la sistemazione dei vialetti, la messa in sicurezza di alcuni manufatti critici da tempo oltre ad alcune manutenzioni straordinarie. Alcune specificità saranno successivamente risolte affidandole a soggetti con i necessari requisiti. Oltre ai lavori in corso nei viali (che proseguiranno anche nelle prossime settimane) -conclude il comunicato del Comune-sono iniziate anche verifiche strutturali di parti ammalorate".