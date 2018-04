Palazzo Cernezzi e Conservatorio insieme per il Politeama

Del confronto sul Politeama tra il sindaco di Como, Mario Landriscina, e il presidente del Conservatorio, Enzo Fiano, ne avevamo dato conto in questo articolo. Evidentemente qualche passo avanti è stato fatto, visto che domani, martedì 24 aprile, è stata convocata una conferenza stampa in Comune per illustrare i termini della collaborazione tra Palazzo Cernezzi e l'istituto musicale di via Cadorna a Como.

Se per il Cressoni il futuro prossimo è definitavemente lontano dall'arte, per i teatro di via Gallio forse, il condizionale è d'obbligo dopo i fiumi d'inchiostro che si sono sprecati in merito, sembra almeno ipotizzarsi un domani ancora legato alla cultura. Come e con quali soldi - solo per farlo tornare agibile ne servono moltissimi, senza entrare nel merito della sua gestione, problema non certo secondario - lo capiremo meglio solo dopo l'incontro di domani, visto che della questione, al momento, non se ne è parlato nè in consiglio comunale né in commissione cultura.