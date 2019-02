Como, Borgovico vecchia: sperimentazione a 30 km orari e via i mezzi pesanti

Borgovico "la vecchia", potrebbe essere un buon esempio di come privati e amministrazione possano confrontarsi a vicenda per arrivare a obiettivi importanti. Va detto che anche in tempi in cui per l'antico borgo di Como le orecchie erano assenti, o forse solo sorde, commercianti e residenti non si sono mai persi d'animo e la recente nascita dell'associazione Borgovico Street è una dimostrazione palese in questo senso.

Proprio ieri la loro lettera al sindaco in relazione allo stato del porfido e degli arredi urbani. Oggi una prima risposta, seppure indiretta ma certamente significativa, arriva da Palazzo Cernezzi attarverso l'assessore al Commercio Marco Butti: "Via Borgovico vecchia è stata inserita nelle vie che potranno ospitare rassegne hobbystiche e rassegne occasionali. L'ascolto e il confronto con il tessuto cittadino, con i comitati di via è fondamentale. Dopo gli stimoli ricevuti per arrivare alla prima edizione del bando multimisura, resta alta l'attenzione verso via Borgovico vecchia che è stata inserita ufficialmente tra le vie che potranno ospitare mercatini ed eventi ad hoc, il cui bando per la selezione pubblica sarà emesso a breve. Dopo l'informativa alla Giunta sulle aree un ulteriore piccolo passo verso la riqualificazione della via per la quale, assieme all'assessore ai lavori pubblici, stiamo lavorando anche ad interventi strutturali ed alla sperimentazione dell'area a 30 km/h con divieto per i mezzi pesanti".