Bando eventi estivi snobbato dagli operatori culturali di Como

In seguito al lavoro di valutazione della commissione tecnica sulle proposte presentate per il bando degli eventi di agosto e settembre promossi dal Comune di Como, sono stati ammessi 33 progetti che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio fissata (60/100), presentati dalle seguenti società o associazioni.

Le date "aperte" disponibili nel calendario sono 16, nelle serate di venerdì e sabato dei mesi di agosto e settembre. Gli operatori che hanno partecipato al bando e sono stati ammessi alla fase di valutazione delle proposte sono cinque, provenienti anche da fuori provincia: Associazione Lombardia Musica; Notasunota s.a.s; Asd lo sport 2000; Associazione culturale Teatroxcasa; TXC srls. Questi i nomi, per lo più sconosciuti in città, a parte la comasca Nota su Nota di Cecilia Casella, ma ancora non si conosce quali spettacoli o artisti abbiamo proposto.

La commissione di gara è stata presieduta dall'avvocato Giuseppe Ragadali, dirigente del settore Gare e appalti del Comune di Como, ed era composta da due tecnici esterni, la dottoressa Elisabetta Radice, esperta di produzioni teatrali e musicali per il Teatro Nuovo di Milano, e il Maestro Maurizio Moretta, già organizzatore di festival musicali di rilievo.