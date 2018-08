Maltempo, temporali forti in arrivo: allerta meteo su Como e provincia

Nuova allerta meteo della protezione civile della Regione Lombardia per la provincia di Como: per la giornata e soprattutto la sera di sabato 25 agosto 2018 previsti forti temporali.

Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso di criticità ordinaria (codice giallo). I temporali forti avranno maggiore intensità nelle ore serali. Le zone interessate dall'allerta sono quelle del Lario e Prealpi Occidentali e quelle del nodo idraulico di Milano che riguarda anche alcuni comuni della provincia di Como. In particolare sotto controllo i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

Gli esperti di Meteocomo prevedono rovesci temporaleschi in serata soprattutto tra Brianza e Milanese, dove non sono escluse grandinate. Sensibile calo delle temperature.

Lo scorso 9 agosto il forte temporale che si è abbattuto sul comasco ha creato pesanti disagi nella zona dell'Olgiatese e della Bassa Comasca a causa di alcune piante cadute sui fili dell'alta tensione che hanno causato un lungo blackout.