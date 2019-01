Neve a Como e provincia: la gallery con le vostre foto

Come annunciato, è tornata la neve su Como e provincia: dalla mattinata di domenica 27 gennaio 2019 i fiocchi hanno imbiancato diverse zone del Lario. Dall'Erbese all'Olgiatese, dal Canturino fino alla Bassa sono tanti i comuni interessati dalla nevicata: Grandate, Fino Mornasco, Cavallasca, Senna Comasco, Lipomo sono solo alcune delle zone imbiancate. Fiocchi anche a Como e nei quartieri periferici, Breccia, Albate, Lora.

Rimane fino alla mezzanotte di lunedì 28 gennaio 2018 l'allerta in codice giallo della protezione civile regionale.

Le previsioni del tempo

Il maltempo, dunque, non molla la presa sul Nord Italia e il freddo, con gelo e nevicate, la faranno da padrone anche sulla nostra provincia. Secondo IlMeto.it, infatti, dopo una breve tregua, già a partire da mercoledì 30 gennaio l’Italia potrebbe essere colpita da una nuova fase di maltempo e alcue regioni e diverse grandi città saranno di nuovo imbiancate.

Concordi anche le previsioni di meteocomo.it: le prime nevicate sono attese mecoledì fino a basse quote, giovedì una breve tregua e poi venerdì ancora cielo coperto con precipitazioni in estensione e intensificazione, con neve ancora a basse quote. Sabato le precipitazioni dovrebbero andare ad esaurirsi con un miglioramento nella giornata di domenica.