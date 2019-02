Neve a Como e provincia: le foto dei lettori

Le previsioni meteo per il 1° febbraio 2019 sono state rispettate: la neve è caduta su tutta la provincia di Como. In alcune zone, soprattutto quelle situate a quote più alte (come in Val d'Intelvi) la neve si è depositata in fretta e il manto candido ha raggiunto uno spessore di diversi centimetri. Neve anche in città sebbene abbia faticato ad attecchire. Le foto dei lettori di QuiComo restituiscono una panoramica della situazione del territorio comasco.

