Previsioni meteo a Como, salva (o quasi) la notte di Capodanno

Dopo due giorni di brutto tempo domani, 28 dicembre 2017, dovrebbe tornare un cielo sereno verso sera, o comunque nuvoloso ma senza piogge. Appena in tempo per consentire ai comaschi di festeggiare la notte di Capodanno in piazza senza il rischio di bagnarsi. Va detto, però, che già al primo gennaio 2018 la pioggia potrebbe tornare a cadere sul territorio comasco.

Intanto, il 28, 29, 30 e 31 dicembre il maltempo darà una tregua. I giorni migliori, stando alle previsioni del sito meteocomo.it, saranno il 29 e il 30 dicembre, mentre nel corso del 31 potrebbero addensarsi nuvole, in particolare in serata e non si esclude qualche debole precipitazione.