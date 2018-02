Ondata di gelo: è tornata la neve a Como e provincia:

E' tornata la neve a Como e provincia. Come da previsioni meteo i fiocchi sono cominciati a cadere in numerosi Comuni del Comasco, soprattutto nelle zone situate alle quote più alte. Ha nevicato, per esempio a Tavernerio e nella frazione di Civilio, oltre che a San Maurizio (frazione di Brunate). Insomma, nel pomeriggio del 22 febbraio 2018 in fiocchi di neve hanno fatto capolino in diverse aree della provincia. La situazione delle strade, però, non ha destato preoccupazione e almeno fino alla prima serata non si sono registrati grossi disagi a causa della praticabilità delle principali vie di collegamento. In molti casi, infatti, la neve si è alternata alla pioggia.

Ad ogni modo, questo potrebbe essere stato solo un "assaggio" rispetto a quanto il meteo ha in serbo per i comaschi. Infatti, la vera e propria ondata di freddo siberiano deve ancora abbattersi sul territorio Comasco, e lo farà nelle prossime ore, portando precipitazioni nevose nel weekend, soprattutto nella giornata di domenica 25 febbraio. Anche se sarà nel corso dei primi giorni della prossima settimana che assisteremo alla discesa repentina della lineetta di mercurio.