Raffiche di vento fino a 111 Km/h: i danni a Como e provincia

Ondata di maltempo con violente raffiche di vento e primi danni a Como e provincia.

Il vento che dalle prime ore della notte di domenica 5 maggio 2019 sta spazzando il Lario ha già causato i primi problemi, impegnando i vigili del fuoco. Diramata nelle scorse ore anche un'allerta meteo della protezione civile regionale.

Pompieri al lavoro in una decina di interventi soprattutto a Como città e limitrofi e in zona Canzo per piante abbattute e grondaie strappate e rese pericolanti dalle forti raffiche. In via Napoleona il vento ha scoperchciato il tetto di un edificio, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza la struttura.

Ricordiamo che via per San Fermo a Como rimane chiusa proprio a causa di un grosso albero caduto sulla sede stradale.

Le raffiche di vento più forti su Como e provincia

Raffiche che hanno toccato punte davvero notevoli: il picco è stato rilevato a Brunate, zona San Maurizio, dove la centralina del Centro Meteo Lombardo ha segnato 111 km/h alle 7.43.

Forti i venti che hanno spazzato la città: in zona Aeroclub toccati gli 85,3 km/h verso le 8, a Camerlata registrati 70.8, a Sagnino 66.

Raffiche intense hanno spazzato un po' tutta la provincia.

Le previsioni del tempo per Como e provincia

Il vento, secondo le previsioni, dovrebbe proseguire per tutta la giornata di domenica, con schiarite previste solo tra il tardo pomeriggio e la sera.

Lunedì atteso cielo sereno ma con freddo e gelate notturne nelle zone più esposte, con temperature minime che potrebbero crollare anche a zero gradi.

Martedì inizialmente ancora sereno, poi aumento della nuvolosità. Da mercoledì atteso un nuovo peggioramento.