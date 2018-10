I danni del maltempo a Como e provincia

Si sta facendo sentire anche sulla provincia di Como la forte ondata di maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul Nord Italia e che ha spinto Regione Lombardia a diramare un'allerta meteo di codice rosso, cioè di livello massimo. Allerta che a Valbrona ha spinto il sindaco a emanare un'ordinanza di chiusura delle scuole.

Una decina dalla prima mattina di lunedì 29 ottobre 2018 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia.

La situazione più delicata al momento a Como, nel quartiere di Tavernola, dove sono cadute diverse piante in strada in via Asiago, all'altezza del centro commerciale Bennet, proprio davanti alla carrozzeria (cui si riferiscono le immagini della nostra gallery), e della concessionaria Bmw.

La trafficatissima arteria intorno a mezzogiorno era ancora chiusa per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere gli alberi caduti e mettere in sicurezza quelli ancora in piedi. Sul posto anche la polizia locale di Como per gestire la viabilità.

Altri interventi in mattinata a Uggiate Trevano dove un albero si è abbattuto sui cavi dell'Enel tranciandoli. Sul posto un mezzo dei pompieri con 6 uomini. La strada è stata chiusa per consentire di riparare i danni e rimuovere la pianta.

A Cermenate una pianta è precipitata abbattendosi su un autocarro posteggiato sulla Statale dei Giovi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Altri interventi nella zona di Arosio.

Al momento per la giornata di lunedì non si segnalano allagamenti. Alcuni sassi invece sono caduti sulla strada, staccatisi da una delle due gallerie di San Fermo. Allertati, anche in questo caso, i vigili del fuoco.

Rimane valido l'invito alla prudenza in questi giorni sulle strade comasche diramato dalla Regione Lombardia per per rischi idrogeologici su gran parte del territorio lombardo, compreso il Comasco. Tra i rischi ci sono le esondazioni dei corsi d'acqua e gli smottamenti con caduta massi anche sulle arterie viabilistiche.