La rotonda non dà più il triste benvenuto: insegna rimossa a Monte Olimpino

Rimossa l'insegna danneggiata che dava il triste benvenuto a chi usciva dall'autostrada a Monte Olimpino. L'insegna è stata distrutta probabilmente da un grosso tir che ha impegnato la rotatoria di via Bellinzona. La scritta che abbelliva l'aiuola della rotonda è stata divelta e per alcuni giorni è rimasta lì, a dare pessima mostra di sé. Un brutto biglietto da visita, come ha fatto notare il consigliere comunale di Como, Paolo Martinelli, che ha proposto di non aspettare il ripristino dell'insegna ma di rimuovere immediatamente i detriti dell'insegna danneggiata. Questa mattina (10 aprile 2018) l'aiuola è apparsa ripulita. Meglio nessun benvenuto che un obbrobrio fatto di macerie.