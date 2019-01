Ponte dell'autostrada danneggiato, ancora lavori in via Brogeda: senso unico alternato

Continueranno fino al 3 febbraio 2019 i lavori al ponte dell'autostrada A9 in via Brogeda a Como: per questo l'amministrazione provinciale ha prorogato l'ordinanza di senso unico alternato per permettere l'intervento a società autostrade dopo la caduta di alcuni calcinacci alcuni mesi fa.

L'intervento di manutenzione ordinaria non è ancora stato completato e così è stata necessaria una proroga.

Il senso unico alternato regolato da movieri è in vigore dal 21 gennaio al 3 febbraio 2019, festivi esclusi, dalle 9 alle 17 e dalle 22 alle 6, dunque nei giorni feriali. Per fare i lavori al cavalcavia sarà necessario l'utilizzo di una piattaforma e il senso unico alternato è necessario per garantire le condizioni di sicurezza.