Fiera di Sant'Abbondio a Como, attenzione ai divieti di sosta e transito

Tutto pronto per la fiera di Sant'Abbondio 2018, la tradizionale manifestazione che dal 28 agosto (con inaugurazione alle 18) al 4 settembre animerà il complesso della Basilica, con ingresso da via Regina Teodolinda 35. Numerosi gli appuntamenti che si svolgeranno anche in altre aree della città. Qui il programma completo.

Divieti di transito

Dal 28 agosto al 4 settembre 2018, nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 23.00, in base all'affluenza di visitatori alla manifestazione, a giudizio dell'ufficiale di Polizia Locale comandato in servizio, è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli in via Regina Teodolinda nel tratto compreso tra dall'intersezione vie Santa Marta / Borsieri a via Sant'Abbondio, eccetto per i veicoli in uso alle Forze dell'Ordine, al soccorso sanitario, tecnico urgente, trasporto pubblico e ai residenti.

Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre il divieto è esteso alla fascia oraria dalle 12.00 alle 23.00

Divieti di sosta

Dalle 18.00 del 28 agosto alle 23.00 del 4 settembre è vietata la sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli su ambo i lati di via Regina Teodolinda, nel tratto dall'ingresso parcheggio Carrefour alla basilica di Sant'Abbondio; sul lato destro, in deroga al divieto, sono autorizzati alla sosta i mezzi a servizio degli operatori muniti di apposito pass, mentre sul lato sinistro dovrà essere garantito il transito dei pedoni in completa sicurezza.

Per il periodo indicato è istituito uno stallo di sosta per il capolinea del "trenino turistico" lungo via Regina Teodolinda all'intersezione con via Pedemonte e uno all'altezza dell'ingresso della ex chiesa dei Santi Cosma e Damiano.

Dall'1 al 3 settembre 2018 è permanentemente vietata la sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in via Cesare Cantù e in Largo Miglio (compresi gli stalli di sosta riservati ai motocicli di fronte al colonnato della chiesa di Santa Cecilia e veicoli a servizio dei disabili), eccetto per i mezzi agricoli e i veicoli a servizio della manifestazione muniti di apposito pass.

Lunedi 3 settembre 2018 dalle ore 05.00 alle ore 16.00 è permanentemente vietata la sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in viale Varese, nel tratto dall'intersezione con via dell'Annunciata sino all'intersezione con viale Cattaneo eccetto per i mezzi agricoli per il trasporto del bestiame ed i veicoli a servizio della fiera muniti di apposito pass.