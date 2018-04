Da Morbio a Como: un sacco della spazzatura davanti alla scuola di via Isonzo

Come ci è arrivato un sacco della spazzatura firmato "Comune di Morbio Inferiore" a Como. L'insolito sacco di immondizia non è passato inosservato a una residente comasca di via Isonzo, nel quartiere di Prestino. Il sacco fa bella mostra di sé davanti alla scuola di via Isonzo. Poco distante c'è anche una macchina del caffè abbandonata. Chissà, forse gli agenti di polizia locale faranno scatare le indagini per risalire alla persona che ha abbandonato la pattumiera svizzera. Forse qualche indizio potrebbe arrivare dal contenuto del sacco.