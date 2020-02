Monet, Cézanne, Renoir, Gauguin e Van Gogh: a Lugano i capolavori della Collezione Emil Bührle

Il Masi di Lugano, all'interno della nuova stagione targata LACha annunciato un mostra davvero importante: dal 14 marzo al 30 agosto 2020 verrà ospitata una selezione di capolavori provenienti da una delle collezioni private più prestigiose al mondo: la collezione Emil Bührle. La collezione custodisce dipinti dei più importanti artisti del XIX e XX secolo, in particolare dei principali rappresentanti dell'impressionismo e del post-impressionismo. Tra gli artisti in mostra: Monet, Cézanne, Renoir, Gauguin e Van Gogh. Il pubblico potrà immergersi nella collezione creata da Emil Bührle prima del suo ritorno a Zurigo, nella nuova estensione del Kunsthaus, sede a cui è destinata.





La mostra

La mostra “Monet, Cézanne, Van Gogh…Capolavori della Collezione Emil Bührle” mette in relazione le opere dell’impressionismo con esempi emblematici della pittura dei secoli precedenti, rispettando in questo modo le volontà collezionistiche di Emil Bührle, che selezionò attentamente le proprie opere al fine di costruire una collezione capace di evidenziare il legame tra l’arte degli impressionisti e quella dei loro precursori e successori. L’allestimento della mostra al MASI si aprirà infatti con una selezione di opere antiche di Canaletto, Tiepolo e Strozzi, per poi proseguire con una selezione di opere dei principali pittori legati all’impressionismo, tra cui Monet, Cézanne, Degas, Van Gogh e Manet.





Artisti in mostra

Canaletto Antonio / Cézanne Paul / Corot Camille / Degas Edgar / Delacroix Eugène / Gauguin Paul / Guardi Francesco / Manet Edouard / Modigliani Amedeo / Monet Claude / Renoir Pierre-Auguste / Strozzi Bernardo / van Gogh Vincent.