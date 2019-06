Lago di Como, magici aperitivi in estate a Villa del Balbianello

Torna anche nel 2019 uno degli appuntamenti più amati e attesi dell’estate lariana: domenica 23 giugno, 14, 21 e 28 luglio e 11 agosto 2019 Villa del Balbianello, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Tremezzina (CO), in occasione del ciclo di eventi “Aperitivo in Villa” sarà eccezionalmente aperta anche di sera e i visitatori potranno ammirarne le bellezze con la suggestiva luce del tramonto.

Cinque serate speciali all’insegna dell’eleganza e del romanticismo, nell’ambito della rassegna “Sere FAI d’Estate”, durante le quali gli ospiti, accompagnati da un piacevole sottofondo di lounge music, dalle ore 18.30 alle 21.30 potranno sorseggiare un drink e gustare un raffinato aperitivo - con ampio assortimento di finger food, un primo piatto caldo e freschissimo gelato artigianale - nella splendida cornice del giardino della villa, da cui si godono scorci incantati sul lago di Como.

Non ci saranno solo musica e buon cibo: sarà anche possibile effettuare interessanti visite guidate alla dimora voluta nel XVIII secolo dal Cardinal Durini, alla quale si potrà accedere solo via lago partendo dal Lido di Lenno (costo compreso nel prezzo del biglietto) e di cui si potranno scoprire le stanze ricche di cimeli di viaggio, arredi e preziose quanto curiose collezioni d’arte che raccontano la vita e le gesta di Guido Monzino, avventuroso esploratore nonché ultimo proprietario di Villa del Balbianello, prima del lascito al FAI.

Biglietto di ingresso

Iscritto FAI e residente: € 35

Intero: € 45

Menù

Nel biglietto di ingresso sono inclusi

Una consumazione

Assortimento di finger food

Un piatto caldo

Gelato artigianale

Come arrivare

Per questo evento è possibile raggiungere Villa del Balbianello soltanto via lago dal Lido di Lenno.

Il transfer in barca è incluso nel biglietto di ingresso.

Contatti

Evento con prenotazione obbligatoria alla mail m.sormani@fondoambiente.it