Terrazza 241 a Como: in estate cene glamour con vista lago

Terrazza 241, l’esclusivo rooftop bar di Hilton Lake Como, è lieto di annunciare l’inizio della stagione estiva. Diverse novità renderanno l’esperienza alla Terrazza 241 ancora più esclusiva e coinvolgente perl’estate 2019. Il fil rouge che caratterizza la rassegna di serate estive presso l'elegante rooftop bar è quello della ricerca della qualità: dai cocktail d’autore preparati con prodotti Martini & Pernord Ricard, alla proposta food ideata e realizzata dalla Chef de Cuisine Tiziana Quartarone, passando per l’intrattenimento musicale di ampio respiro curato dai performer di Blunotte. La grande innovazione della stagione è inoltre la possibilità di godersi queste splendide serate estive accomodandosi nei tavoli a bordo piscina, che esaltano ancora di più il seducente scenario del lago.

Tra Maggio e Settembre gli appuntamenti che faranno di Terrazza 241 una location davvero esclusiva sul Lago di Como saranno quelli del Mercoledì, del Giovedì, del Venerdì e del Sabato. Il lungo weekend di Hilton Lake Como inizia il mercoledì sera con “Il Centenario”, l’evento dedicato ai 100 anni del Negroni e della catena Hilton. Si prosegue poi con il “Fun Thursday” (23 maggio, 13 giugno, 25 luglio, 29 agosto e 26 settembre). Si prosegue poi con “Friday Jazz” che si svolgerà tutti i venerdì da Maggio a Settembre per poi concludere con il “Saturday DJ-Set”, ogni sabato sera.

Gli eventi iniziano alle 19.00 e il denominatore comune è la vista mozzafiato sul Lago di Como. Una cena presso Terrazza 241 è l’occasione perfetta per una serata informale dopo un importante incontro di lavoro, per festeggiare un evento importante o semplicemente per concedersi qualche ora di spensieratezza. La cena servita al tavolo permette agli ospiti di godersi il magnifico paesaggio del lago lasciandosi trasportare dai profumi e dai sapori della proposta culinaria. Inoltre, per venire incontro ai gusti di tutti, ogni serata della settimana avrà come tema un particolare genere musicale: se il giovedì propone accompagnamenti più ricercati come il sax, le percussioni e il violino il sabato sera è l’occasione giusta per lasciarsi trasportare dai suoni del DJ set. Il venerdì è invece un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz.

Oltre alla cena nella forma più tradizionale, vi è anche la possibilità di trascorrere una serata più informale tra amici senza rinunciare alla qualità dei prodotti e all'expertise dello staff di Hilton Lake Como con l’opzione ingresso Drink & Bites, che include tavolo privato e una bottiglia di champagne Mumm oppure una di spirits a scelta tra Gin Monkey 47, Vodka Elyx, Jameson Irish Whiskey e Rum Havana 7 accompagnati da un misto di bites, proposte culinarie ad accompagnamento ricercate e gustose.

Non manca, infine, la possibilità di scegliere direttamente à la carte un ottimo drink preparato con ingredienti altamente selezionati. La cocktail list dell’estate 2019 propone 3 trend. Il primo concept è un evidente omaggio ai cocktail più iconici, come il Terrazza Spritzer e la Tropical Margarita. Seguono i cocktail foody, freschi e particolarmente adatti alla stagione estiva. Una nota di dolcezza e colore chiude la drink list, con i cocktail Pinky tra cui sono da non perdere la Pinky Colada, rivisitazione della classica Pina Colada, inventata negli anni ’50 dal bartender Ramón Marrero presso Hilton Caribe a San Juan.

Da provare il Fizz Desire, un cocktail realizzato con Absolut Elyx, Martini Rosato, sciroppo al pepe rosa, succo di limone e tonica al pepe rosa. Chi lo assaggerà potrà contribuire a un’iniziativa benefinca, in quanto parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'associazione comasca InfraMente impegnata contro la violenza e il bullismo.

Alla Terrazza 241 i preparativi per la stagione estiva sono ultimati: non resta che scegliere la serata con le caratteristiche più adatte alle proprie esigenze e divertirsi sul rooftop bar più esclusivo del Lago di Como!