I colori della Pace in marcia attraverso il centro di Como

Anche la città di Como ha celebrato la Giornata mondiale della Pace, e lo ha fatto con una serie di iniziative in programma per domenica 28 e lunedì 29 gennaio 2018. Colorata e suggestiva è stata la Marcia per la Pace, iniziata con il raggruppamento dei partecipanti in via Milano, davanti alla chiesa di San Bartolomeo, e conclusa in piazza Duomo. Proprio davanti alla cattedrale i partecipant - molti dei quali aderenti alle associazioni e realtà organizzatrici dell'evento - hanno steso sulla pavimentazione un lungo e largo striscione raffigrante i colori ormai diventati simbolo della pace nel mondo.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Como usa la nostra Partner App gratuita !