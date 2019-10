Avvicinare i giovani alle problematiche relative alla città e al suo futuro: (ri)Pensiamo Como

Sabato 5 ottobre in Via Piadeni 14 a partire dalle 18:30, nuovo appuntamento con Officina Como, per la presentazione di un nuvovo dedicato ai più giovano e intitolato "(ri)Pensiamo Como"

Obiettivo

Avvicinare i giovani comaschi alle problematiche relative alla città e al suo futuro, stimolando la riflessione comune, la condivisione di idee e l’elaborazione di proposte per migliorare Como.

Parola d'ordine: rilancio del territorio!

Come

Aggregando i giovani comaschi in una serie di incontri serali, arricchiti dalla presenza di ospiti d’eccezione, su tematiche rilevanti per la città, stimolando il dibattito:

• Cultura e Sport

• Digitalizzazione

• Rapporti internazionali e interurbani

• Sostenibilità

• Riqualificazione urbana

• Formazione, ricerca e innovazione

Formando dei gruppi di lavoro volontari per approfondire i temi trattati durante gli incontri e formulare idee e progetti

Elaborando, nel lungo termine, un pacchetto ristretto, mirato e selezionato di proposte da comunicare ai cittadini