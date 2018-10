Como celebra i due secoli dalla scomparsa di Francesco Pasquale Ricci

Dallo scorso 7 novembre 2017 sono iniziate le celebrazioni per i duecento anni della morte di Francesco Pasquale Ricci (1732 – 1817), compositore e organista comasco, maestro di Cappella del Duomo di Como e Direttore di musica presso la Cappella Reale olandese

dell’Aia. Ricci soggiornò anche in diverse altre città europee svolgendo attività concertistica come cembalista e organista in Germania, Francia, Inghilterra, Belgio e Svizzera e le sue opere vennero edite nei principali centri musicali europei. Svolse anche un’intensa attività didattica che lo portò a scrivere insieme a Johann Christian Bach il primo metodo per fortepiano, pubblicato a Parigi nel 1786. Al Museo Giovio di Como è conservato il suo fortepiano restaurato da pochi anni. Un’intensa attività concertistica e di studio che si concluderà nelle prossime settimane con quattro importanti appuntamenti:

Sabato 27 ottobre 2018 - Giornata di studi / Francesco Pasquale Ricci

La giornata, interamente dedicata al compositore comasco, è organizzata dal Conservatorio “G. Verdi” di Como, dall’Università degli Studi di Milano e dalla Casa della Musica di Como. Un’occasione unica per riscoprire il valore di un compositore che Como ha da molti anni dimenticato. Saranno presenti alcuni tra i più importanti studiosi del settecento musicale europeo provenienti da diverse università italiane e straniere. Una lunga giornata di approfondimento aperta alla città che avrà inizio alle ore 10 e si concluderà intorno alle ore

18. Della Giornata di studi saranno successivamente pubblicati gli atti.

Interverranno:

• Oscar Tajetti, Presidente AMIS Nazionale

• Gerardo Tocchini, Università Ca’ Foscari di Venezia

• Matteo Giuggioli, Goethe-Universität, Frankfurt am Main

• Maria Semi, Università di Bologna

• Livio Marcaletti, Universität Wien – Institut für Musikwissenschaft

• Marco Bizzarini, Università degli Studi di Napoli Federico II

• Mariateresa Dellaborra, Conservatorio «G. Nicolini» di Piacenza

• Francesca Menchelli-Buttini, Conservatorio «N. Sala» di Benevento

• Marilena Laterza, Università degli Studi di Milano

• Silvia Del Zoppo, Università degli Studi di Milano

Giovedì 22 novembre e Sabato 1 dicembre - Risonanze

Due nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta degli edifici legati alla vita e all'eredità di Ricci: il Duomo, dove Ricci fu maestro di cappella con approfondimenti sugli organi, l’altare del Crocifisso e l’altare di San Giuseppe e l’Ospedale Sant'Anna (ora Conservatorio musicale), destinatario dell'eredità di Ricci con approfondimenti sulla testata delle infermerie, il chiostrino tardorinascimentale, la chiesa ottocentesca. Nel corso della visita si terranno due concerti dedicati alle composizioni di Ricci: in Duomo l’organista ??? eseguirà sullo alcuni brani per organo mentre in Conservatorio il Quartetto Alla maniera italiana eseguirà alcuni quartetti per archi dell’op. 8. L’iniziativa è organizzata dalla Casa delle musica in collaborazione con la Cappella Musicale del Duomo di Como e il Conservatorio “G. Verdi”. Le visite, curate dallo storico Fabio Cani, si svolgeranno: in Duomo il 22 novembre alle ore 20:30 in Conservatorio il 1° dicembre alle ore 10:30.

Giovedì 6 dicembre – Concerto di chiusura

L’appuntamento conclusivo delle celebrazioni sarà un importante concerto del Trio d’archi Il Furibondo (Liana Mosca, violino - Gianni de Rosa, viola - Marcello Scandelli, violoncello) che si svolgerà, grazie alla collaborazione con l’Associazione Carducci, nel loro Salone Enrico Musa il 6 dicembre alle ore 20:30. Saranno eseguiti i sei trii per archi di Ricci esecuzione inserita nell’ambito di un progetto discografico su Ricci che si realizzerà la prossima primavera. Il progetto delle Celebrazioni per il Bicentenario di Ricci è coordinato dalla Casa delle musica di Como con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Como e della Camera di Commercio di Como, ed è realizzato grazie alla collaborazione del: Conservatorio “G. Verdi” di Como, Associazione Carducci, Cappella Musicale del Duomo di Como, Università degli studi di Milano, AMIS - Cappella Musicale del Duomo di Como, Società Italiana di Musicologia, Centro Studi Pergolesi e Fondazione Alessandro Volta.