Cgil, Rosaria Maietta rieletta segretaria della Flc di Como

Rosaria Maietta è stata riconfermata segretaria della Flc- Cgil di Como, rieletta dal congresso della federazione dei lavoratori della conoscenza.

Trentaquattro anni, nel 2007 comincia a collaborare con la Cgil di Como attraverso un progetto inserito nel suo dottorato di ricerca in Scienze politiche all’università di Milano. Dal 2009 ha seguito in pianta stabile per la categoria Filctem i lavoratori del comparto chimico tessile manifatturiero. Nel 2015 ha preso il posto di Giacomo Licata come segretaria della Flc Como.

«Nella nostra provincia – ha spiegato nel suo intervento Maietta – un terzo delle scuole statali non ha un dirigente proprio, ma lo condivide con altre scuole. Inoltre, nella metà dei nostri istituti mancano il numero sufficiente di Dsga. Aggiungiamo che nei giorni in cui bisognava cercare i supplenti, il Sidi era bloccato. Nonostante questo, posso affermare che ovunque si fa lezione di qualità. Stiamo vivendo un disconoscimento sociale del ruolo della scuola, depotenziata come valore riconosciuto nella nostra società. Episodi di bullismo in classe, talvolta addirittura nei confronti del personale, dovrebbero bastare a far scattare l’allarme sull’emergenza educativa».

Nonostante questo, «la maggior parte dei docenti ha continuato a fare lezione disegnando il futuro dei propri alunni, costruendo spesso percorsi individualizzati, con la logica di non lasciare nessuno indietro. Gli amministrativi si sono fatti carico dell’applicazione di norme sempre più complesse e, infine, non mancano collaboratori scolastici che hanno spezzato il proprio turno, sbucciato quintali di frutta, manutenuto il proprio istituto quasi come fosse casa loro».

Tempo di nomine in seno alla Cgil di Como: nei giorni scorsi riconfermati anche Sandro Estelli e Renzo Andreotti nelle cariche già ricoperte. Nuova nomina, invece, per Paolo Gagliardi.